Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 22:22 • São Paulo (SP)

O meia-atacante Lucas Moura, mais uma vez, recebeu elogios da torcida do São Paulo. Apesar de um jogo sem emoções e do empate sem gols com o Internacional, foi o jogador quem teve as duas melhores oportunidades da partida, no segundo tempo, mas não conseguiu abrir o marcador. Confira algumas reações de torcedores.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Lucas Moura MAIS UMA VEZ, quase decide o jogo em apenas 10 minutos jogando CENTRALIZADO. Mas pro Zubeldia, ele tem que se foder marcando lateral pro INÚTIL do Luciano jogar... Perdemos 70 min nessa brincadeira. Jogo de 6 pontos, contra um INTER todo REMENDADO.



VAI SE FODER CRL!! — Dih3g0 (@Dih36O) June 14, 2024

Lucas Moura é titular de meio campista, Calleri se já quiser ir se aposentar no All Boys já pode ir — cauanˢᵖᶠᶜ (@cauanlc_) June 14, 2024

como joga bola esse lucas moura — sᴄʜᴀᴇғᴇʀ 🇦🇹 (@_keleneduarda) June 14, 2024

Esse Lucas Moura é um demonio mesmo, muito craque — cauan (@scicauan_) June 14, 2024

Lucas Moura tem a altura que eu tinha com uns 14 anos e consegue cabecear dentro da area do inter… — Doug 🇦🇹 (@d_dlmac) June 14, 2024