Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 08:47 • São Paulo (SP)

O São Paulo deve entrar com força máxima para enfrentar o Goiás em busca da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O time comandado por Luís Zubeldía venceu o primeiro duelo por 2 a 0 e tem a vantagem, mas não deve poupar ninguém, ao menos no início do jogo desta quinta-feira (8), às 20h, no Serrinha.

A equipe já voltou suas forças para focar no confronto decisivo, podendo perder por até um gol de diferença que ainda avança na competição em que é o atual campeão. Se o Goiás vencer por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Galoppo, desfalque nas últimas quatro partidas em razão de dores no pé direito, será reavaliado durante a semana para saber se tem condições de jogo.

O atacante Luciano, artilheiro da equipe com 13 gols, deve retornar ao time titular após cumprir suspensão automática na última rodada do Brasileirão, contra o Flamengo. O camisa 10, aliás, é sempre peça importante do Tricolor em duelos de mata-matas.

O Tricolor ainda realizará mais dois treinos antes de viajar para a partida. O time treina na manhã desta terça e quarta-feira no CT da Barra Funda.

