Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 04:15 • São Paulo (SP)

O São Paulo não terá vida fácil neste mês de agosto. Na disputa em três competições, o Tricolor terá uma sequência forte de Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Ao todo, serão pelo menos sete jogos em 25 dias.

O primeiro desafio do time comandado por Luís Zubeldía será nesta quinta-feira (8), na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Goiás, no Serrinha. O time paulista tem a vantagem por ter vencido, em casa, por 2 a 0, e já tem vaga encaminhada. Caso confirme a classificação, o primeiro jogo das quartas de final pode ser no final do mês.

Pelo Brasileirão, a sequência do Tricolor em agosto é a seguinte: Atlético-GO (em casa), Palmeiras (fora), Vitória (em casa) e Fluminense (fora). Por fim, pelas oitavas de final da Libertadores, quando o time paulista enfrentará o Nacional-URU, os jogos estão marcados para os dias 15 e 22, sendo o primeiro deles fora e, o segundo, no Morumbis.

O São Paulo está bem em todas as competições que disputa. No Brasileirão, o único de pontos corridos, ocupa a sexta posição, com 35 pontos, oito a menos que o líder Botafogo.