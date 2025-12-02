Enquanto sonha com a Libertadores, São Paulo pode 'definir' rebaixados no Brasileirão

O São Paulo chega à reta final do Brasileirão em uma situação inusitada. Com 48 pontos, o time ocupa a 8ª posição e ainda alimenta o sonho de disputar a próxima Libertadores, desde que mantenha a colocação e veja Cruzeiro ou Fluminense campeões da Copa do Brasil, hipótese que abriria uma vaga na Pré-Libertadores para o oitavo colocado. A equipe de Hernán Crespo, que não alcança mais o sétimo lugar, passou a depender dessa combinação de resultados após a goleada por 6 a 0 sofrida diante do Fluminense.​

Ao mesmo tempo em que luta na parte de cima da tabela, o Tricolor se torna peça-chave na briga contra o rebaixamento. Nas duas últimas rodadas, o São Paulo enfrenta Internacional e Vitória, rivais que estão diretamente envolvidos na disputa para fugir do Z4 e que estão na luta pela permanência na Série A. O primeiro compromisso é contra o Inter, na Vila Belmiro, quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O desempenho são-paulino nesses duelos interessa também a concorrentes diretos dos gaúchos e baianos na parte de baixo da tabela, que observam cada ponto disputado como decisivo na matemática da salvação. Ao mesmo tempo, o São Paulo vê seus próprios perseguidores se aproximarem na corrida pela oitava colocação.​

Dentro de campo, Crespo tenta reorganizar a equipe após uma sequência recente de resultados ruins, marcada pela goleada sofrida no Maracanã. Luciano e Ferreira voltaram a treinar normalmente com o restante do elenco e estão à disposição para reforçar o São Paulo no confronto contra o Internacional.

O camisa 10 havia desfalcado a equipe na última partida por conta de dores na perna direita, enquanto Ferreira se recuperava de um edema na coxa esquerda. Além da dupla, o técnico Hernán Crespo também contará com os retornos de Rafael e Sabino, que cumpriram suspensão automática na goleada por 6 a 0 sobre o Fluminense.

Já Arboleda, em recuperação de uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda, ainda realizou atividades de forma adaptada e segue como dúvida para voltar a atuar.