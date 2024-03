Luiz Gustavo em ação pelo São Paulo (Foto: Ronaldo Barreto/Ag. Paulistão)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 09:14 • São Paulo (SP)

Luiz Gustavo, Bobadilla, Erick, Ferreirinha e André Silva. Todos os reforços contratados pelo São Paulo no mercado tem em comum algo que a diretoria vem pregando na contratação de novos jogadores: a vontade de vestir o manto tricolor.

Desde a temporada passada o recado é claro. Para jogar no São Paulo, precisa querer estar no Tricolor. É necessário dar tudo de si dentro de campo e se mostrar incomodado com a reserva.

O elenco criou um espírito de luta e identificação muito forte, e a diretoria foi atrás de jogadores com os mesmos valores. Além disso, reforçou setores carentes no elenco, como volantes, pontas e um reserva para Calleri.

A lateral-esquerda foi a única lacuna não preenchida, já que Wellington está com a renovação travada e o reserva, Patrick Lanza, é jovem e oscilou no profissional.

Mesmo assim, a diretoria do São Paulo qualificou o elenco de Carpini, e o Tricolor possui armas para bater de frente com Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras, brigando em todas as frentes do futebol brasileiro.

Ferreirinha é um dos cinco reforços do São Paulo para a disputa da temporada 2024