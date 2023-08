Em resumo, o técnico Dorival Júnior chega na reta decisiva da temporada com mais opções do que poderia esperar. Se o Botafogo disparou na liderança do Brasileirão e ficou inalcançável, situação inversa acontece nas Copas. O Tricolor está classificado para as quartas de final da Sul-Americana e apenas 90 minutos separam o time de uma vaga na decisão da Copa do Brasil, título inédito para o clube.