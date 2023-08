O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Flamengo no Maracanã, em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. O destaque da partida fica por conta de Lucas Moura, que marcou o gol do Tricolor aos 38 minutos da primeira etapa. Esta foi a primeira vez que Lucas balançou as redes desde que retornou ao Brasil. Já nos acréscimos, Michel Araújo cometeu um pênalti infantil, que resultou no gol do Rubro-Negro, e levou a pior nota. Veja as avaliações do Lance!.