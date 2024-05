Amado e criticado, Luciano desabafa sobre status no São Paulo

Foto: Rubens Chiri / São Paulo







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/05/2024 - 12:08 • São Paulo (SP)

Mesmo sendo um dos jogadores mais decisivos no São Paulo e tendo conquistado títulos, Luciano é bastante cobrado por uma parcela da torcida.

➡️ Vai dar Brasil? Aposte no Lance! Betting e fature com a Copa América

Apesar das constantes críticas, Luciano mais uma vez correspondeu e marcou o segundo gol do São Paulo sobre o Talleres, garantindo a equipe na ponta do grupo da Libertadores. Artilheiro do Tricolor com nove gols na temporada, ele tem conhecimento das críticas, mas se apoia nos elogios para manter a boa fase.

➡️ Siga o Lance! São Paulo no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Tricolor

- Tenho vários que me criticam, outros que me apoiam. Me apego mais ao apoio. Desde que eu cheguei aqui, sempre duvidaram de mim. Quem confiou e acreditou foi minha família e meus companheiros. Claro que você vê as críticas também, não é sempre que você vai fazer gol. Mas tento ajudar de outros formas - declarou o camisa 10.

Com Carpini, Luciano era uma espécie de "12° jogador", iniciando alguns jogos no banco e sendo a primeira opção de substituição no banco. Com Zubeldía, atacante se firmou como titular, e o treinador argentino revelou ter visto vídeos da temporada passada para melhor aproveitá-lo.

Luciano comemorando o gol contra o Talleres(Foto: Rubens Chiri / São Paulo)

- Todo ano eu tenho que ficar provando. Esse ano tenho que sigar provando, o São Paulo tem grandes jogadores e a cobrança é muito alta - disse o camisa 10 na zona mista do Morumbis.

➡️ Veja tabela com datas e horários de todos os jogos do Brasileirão

Com o retorno de Calleri, o técnico Zubeldía terá que avaliar se vale a pena iniciar o jogo contra o Cruzeiro no domingo (2) com o centroavante argentino, Lucas e Luciano no Morumbis.