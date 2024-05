Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 23:53 • São Paulo (SP)

O São Paulo derrotou o Talleres nesta quarta-feira (29), no Morumbis, e o golaço de Luciano contou com comemoração efusiva do técnico Luis Zubeldía.

Em jogo tenso pela Libertadores, o Tricolor vencia por 1 a 0 e a partida caminhava para os minutos finais. Até que o camisa 10 acertou chutaço de longe para encobrir o goleiro Guido Herrera e sacramentar a vitória são-paulina.

Zubeldía, técnico do São Paulo, em jogo contra o Talleres pela Libertadores (Foto: Divulgação / Conmebol)

Ao ver a bola balançar as redes, Zubeldía correu em alta velocidade da área técnica, exalando felicidade, e foi até Luciano para comemorar com os jogadores e torcedores do São Paulo.

Nas redes sociais, torcedores foram à loucura com a situação e exaltaram o treinador argentino. Comentários como "Zubeldía e alegria", "momento maravilhoso" e "eu te amo" foram publicados nas redes sociais.

VEJA AS REAÇÕES NA WEB SOBRE A COMEMORAÇÃO DE ZUBELDÍA EM SÃO PAULO X TALLERES

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 0 TALLERES

COPA LIBERTADORES - 6ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 29 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

📺 Gols: Lucas e Luciano

🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)

🖥️ VAR: Nicolas Gallo (COL)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Alisson, Bobadilla, Nestor e Lucas; Luciano e Juan.

TALLERES (Técnico: Walter Ribonetto)

Herrera; Benavídez, Rodríguez, Catalán e Navarro; Ortegoza, Portilla e Portillo; Botta, Girotti e Sosa.