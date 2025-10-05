Rui Costa e Carlos Belmonte se manifestaram após a derrota do São Paulo por 3 a 2 contra o Palmeiras, em clássico disputado no Morumbis. Os dirigentes falaram no lugar dos jogadores em zona mista por conta das polêmicas envolvendo arbitragem. Ramon Abatti Abel foi o juiz da partida.

As polêmicas circularam em cima de dois lances. O primeiro foi uma penalidade não marcada em cima do Gonzalo Tapia após Allan derrubar o jogador na área. A segunda quanto a ausência de um cartão para Andreas Pereira após uma dura entrada em Marcos Antonio.

O lance que diz respeito a suposta penalidade, inclusive, surgiu em um momento no qual o Tricolor estava com uma vantagem de 2 a 0. Uma boa parte da revolta do São Paulo foi quanto a ausência da consulta da arbitragem de vídeo também.

Carlos Belmonte critica ausência do VAR

A manifestação de Carlos Belmonte girou em cima da ausência da checagem do VAR. O diretor de futebol criticou a ausência da checagem. Para ele, o entendimento é que "não estava presente".

- Eu acho que o Ilbert, que era o chefe do VAR hoje, não veio. Acho que ele faltou, não estava aí. Não dar o pênalti no Tapia quando o jogo estava 2 a 0 é inacreditável. Ele não chamou. O VAR está lá para o que? Acho que ele não estava lá. Depois, teve uma entrada no meio da canela do Marcos Antônio. E de novo o VAR não chama - disse.

- Entendo que o VAR não veio, não estava no jogo. É impossível o VAR não chamar. Chama para tudo. Em 90% das vezes, chama para nada. Hoje que precisava interferir, não apareceu. Não estou falando do resultado, o Palmeiras fez a parte dele, parabéns ao Palmeiras. Estou falando do VAR. É inacreditável o VAR não chamar. É um lance claro. Infelizmente, assim caminha o VAR no Brasil. O VAR no futebol brasileiro é uma vergonha - completou.

Belmonte detonou a arbitragem (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Rui Costa falou no lugar dos jogadores

Reclamações sobre arbitragem costumam dar punições aos atletas. Por conta disso, o executivo Rui Costa se manifestou após a partida, em zona mista, e também disparou sobre a arbitragem. De acordo com ele, foram erros cometidos de forma grosseira.

- Eu estou hoje aqui representando os atletas do São Paulo pra que eles não sejam punidos, porque certamente o assunto preponderante seria os graves, crassos erros da arbitragem e o que isso impactou na relação dos atletas no jogo. Os erros de hoje não são erros comuns, não são erros sequer de interpretação. Eu penso que é uma unanimidade que os erros foram cometidos de forma grosseira, de forma a sequer deixar qualquer margem de dúvida. O que a CBF pode fazer em relação a isso, a CBF tem que responder. Não são os clubes, os clubes fazem o que a lei permite - completou.