Ainda não existe uma data definida para a realização deste projeto, que é visto com cautela pelo clube. Mas esta ideia é algo que existe há algum tempo. No final da última temporada, o River Plate acabou com a pista de atletismo ao redor do gramado e criou para o lugar dois setores. A geral, atrás dos gols, é específica para suas barras bravas (como são chamadas as torcidas organizadas do país vizinho), sem assentos.