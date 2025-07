Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 19/07/2025

O São Paulo tem um grande compromisso neste sábado, dia 19 de julho. Hernán Crespo terá seu primeiro jogo no Morumbis e diante ao Corinthians, um dos mairoes rivais do clube.

Agenda

O São Paulo joga neste sábado contra o Corinthians. A partida será às 21h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP). O confronto, válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere e SporTV. ➡️Clique para assistir no Premiere.

Será a primeira vez que Hernán Crespo comandará o São Paulo no Morumbi com público, já que, em sua passagem anterior, dirigiu a equipe em meio às restrições da pandemia.

Crespo verá a torcida do São Paulo pela primeira vez no Morumbis (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Crias de Cotia

A base também joga neste sábado. O Sub-20 encara o Desportivo Brasil neste sábado (19), às 10h, no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista Sub-20.

A entrada será gratuita e transmitida no Youtube em um canal chamado Ulisses TV.

Futebol feminino

O time feminino do São Paulo joga neste sábado pela The Women’s Cup 2025. A partida acontece na Arena Barueri, a partir das 17h (de Brasília). O Tricolor encontra o Racing Louisville (EUA).

Próximos jogos do São Paulo