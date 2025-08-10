São Paulo treina de olho na Libertadores e viaja com presença de Calleri

O São Paulo se reapresentou após o jogo contra o Vitória que aconteceu neste sábado (10). Logo após a atividade, o elenco já embarcou para Medellin, na Colômbia, onde enfrentará o Atlético Nacional na terça-feira (12), pela Copa Libertadores.

Os titulares da partida contra o Vitória trabalharam na parte interna do SuperCT com atividades de regeneração muscular. O restante fez uma atividade em campo reduzido.

O time viagem em voo fretado. A expectativa é que cheguem no começo da madrugada de segunda-feira. Inclusive, a equipe fará mais um treinamento em terras colombianas, no centro de treinamento do Independente Medellin.

São Paulo embarca com Calleri

Calleri embarcou com o elenco tricolor para acompanhar a equipe no jogo pela Libertadores. O camisa 9 ainda não pode jogar, em tratamento da sua ruptura do LCA no joelho, mas irá apoiar o time. Não é a primeira vez que o argentino viaja com o São Paulo em jogos fora de casa.

O jogo de terça-feira (12) será às 21h30 (de Brasília) no Estádio Atanásio Girardot. A decisão das oitavas acontecerá no Morumbis.