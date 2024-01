Ferreirinha é formado nas categorias de base do Grêmio e foi peça importante para Renato Gaúcho na campanha do time gaúcho, vice-campeão brasileiro na última temporada. Em 2023, o atacante anotou sete gols e contribuiu com seis assistências. Júlio Casares, presidente do São Paulo, reiterou que o atleta era um sonho antigo do clube paulista.