Vojvoda faz planos visando próxima temporada e deixa gestão humana como lição no Santos

O Santos terminou a temporada aliviado após se livrar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time começou o ano celebrando a volta de Neymar, após 12 anos atuando no exterior, e terminou lutando contra o Z4 da competição, mas, de bônus, garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, no último domingo (7), na Vila Belmiro, pela última rodada do Brasileirão, uma festa generalizada tomou conta do estádio. A celebração, porém, foi criticada pelo presidente Marcelo Teixeira, que afirmou que o clube deve brigar por títulos, e não contra o rebaixamento.

O técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre os diversos momentos de pressão que o elenco santista teve de enfrentar ao longo da temporada, especialmente quando não conseguia deixar o Z4.

continua após a publicidade

— O futebol brasileiro tem pressão pelo alto nível e, muitas vezes, isso passa dos limites. Temos que aprender e acalmar. Foi um ano de crescimento e eu quero evoluir, não apenas individualmente, mas junto com o clube no qual estou trabalhando. O Santos evoluiu muito e precisa continuar cuidando da marca que construiu por causa da sua história. E precisa validá-la continuamente no presente — explicou.

O argentino assumiu o comando do time após passagens instáveis de Pedro Caixinha e Cléber Xavier. Ele dirigiu o Peixe em 18 partidas e acumulou 6 vitórias, 8 empates e 4 derrotas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Juan Pablo Vojvoda tem contrato com o Santos até o fim do ano que vem (Foto: Maurício de Souza/AGIR/ Gazeta Press)

Vojvoda traça planos para o Santos em 2026:

Juan Pablo Vojvoda é constantemente elogiado pela forma como lida, no dia a dia, com todos os funcionários do CT Rei Pelé. Em diversos momentos tensos da temporada — como a pressão da torcida sobre Guilherme, que chegou a pedir para não ser relacionado em vários jogos — o técnico conseguiu agir com cautela e extrair o melhor de seus jogadores.

— Primeiro, continuar com o trabalho. Outros treinadores fizeram trabalhos que eu utilizei. Talvez não tenham conseguido o resultado naquele momento, mas isso não significa que nada do Caixinha ou do Cléber sirva. Talvez não tenham conseguido fazer no tempo que planejaram, mas isso não quer dizer que está tudo ruim. Eu faço isso e preciso continuar. Trabalho e humildade. É um clube grande. É preciso escutar, ouvir e reunir o que pensam, o que precisamos melhorar. Escutar cada área e nos reunirmos para sermos profissionais — essa é a tarefa. Temos muito o que melhorar. Cometemos erros e vamos cometer, mas sempre com a intenção de evoluir. Temos que respeitar essa história e cuidar dela no dia a dia - disse o técnico.

Para o ano que vem, o nível de exigência será maior, e Vojvoda ressaltou que um dos desafios deste elenco foi administrar jogadores como Neymar, Zé Rafael e Willian Arão, acostumados a disputar apenas títulos, para lidar com um cenário novo na carreira: a ameaça de rebaixamento.

Com contrato até o fim do próximo ano, Vojvoda se reunirá com dirigentes do Peixe nesta segunda-feira (9) para definir detalhes da programação da próxima temporada, que também contará com a disputa da Sul-Americana, competição na qual o técnico foi finalista com o Fortaleza em 2023.