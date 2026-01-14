Vojvoda explica Gabigol no banco do Santos contra o Palmeiras

O Santos foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (14), na Arena Barueri, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

O técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu apenas duas mudanças na escalação em relação à última partida, com as entradas de Barreal e Thaciano nos lugares de Caballero e Gabriel Barbosa.

O camisa 9 do Peixe apresentou uma tendinite na coxa e, por isso, foi preservado da partida em razão do desgaste físico e do gramado sintético. Na rodada de abertura, ele marcou um dos gols da vitória santista por 2 a 1, de virada, sobre o Novorizontino, atuando durante os 90 minutos.

Em entrevista coletiva, Vojvoda explicou a opção por deixar o Menino da Vila no banco de reservas. O jogador entrou aos 16 minutos do segundo tempo, substituindo Lautaro Díaz.

— É um jogador muito importante. Estou conhecendo-o melhor e precisamos administrá-lo. Ele atuou durante 90 minutos em uma temperatura muito alta. Quero o Gabriel sempre no time, não quero perdê-lo nem correr riscos. Ele estará no próximo jogo, e isso também é importante - explicou o treinador.

O técnico santista também analisou a partida e aprovou o desempenho do Peixe na Arena Barueri.

— Foi um clássico. Enfrentamos um adversário forte em seu campo, mas, olhando os números, a equipe finalizou, teve boa postura na posse de bola e se defendeu bem. Não considero o gol um erro tático, foi um bate-rebate. Uma bola para eles acabou definindo o jogo, mas o time ainda acertou duas bolas na trave. A postura foi boa - avaliou.

O elenco do Santos se reapresenta nesta quinta-feira (15), às 16h (de Brasília), no CT Rei Pelé, para iniciar a preparação para o confronto diante do Guarani. A partida está marcada para o próximo domingo (18), às 20h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas, no interior de São Paulo.