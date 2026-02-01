Gabigol evita apontar culpados pelo desempenho ruim do Santos e expõe problema coletivo

Após a derrota do Santos para o São Paulo por 2 a 0, na noite deste domingo (31), no Morumbis, pelo Campeonato Paulista, o atacante Gabriel Barbosa comentou o momento ruim vivido pelo clube nesta temporada.

continua após a publicidade

Na próxima quarta-feira (4), o Peixe volta a enfrentar o Tricolor, desta vez pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

— Vamos ver o que podemos fazer para melhorar. É um clássico complicado, mas precisamos evoluir e creio que vamos conseguir - afirmou o jogador.

Camisa 9 do Santos e primeiro reforço anunciado para a temporada, Gabriel evitou apontar culpados pela fase negativa do Peixe, que soma apenas uma vitória em seis partidas até aqui.

continua após a publicidade

— É falar menos e fazer mais. Viemos de um momento complicado. Todos os times estão sofrendo neste começo de temporada. Muita gente ainda não está 100%, mas isso não pode ser desculpa. Precisamos melhorar como grupo. Creio que vamos fazer isso. Precisamos da torcida. Vamos jogar em casa, e isso pode ser um diferencial para a gente - completou.

Gabriel Barbosa foi titular do Santos na derrota para o São Paulo, no Morumbis. (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

Gabigol também confirmou as saídas do zagueiro Alexis Duarte e do atacante Gustavo Caballero e reforçou que a equipe precisa evoluir coletivamente.

continua após a publicidade

— Quando o time vai mal, todos vão mal. A gente precisa parar de achar que uma pessoa é a solução. O Alexis foi embora, o Caballero foi embora, e eles são os menores culpados. Daqui a pouco, eu vou ser xingado, o Neymar também, e o Brazão será o pior goleiro do mundo. Temos um problema de grupo. Não é um jogador, não é o Robinho Jr., não é o treinador. O problema é o grupo, e só a gente pode resolver isso, melhorar, jogar melhor e marcar melhor. Como eu falei, não é um ou outro, nem o Gabriel Menino, que foi expulso. A gente já estava jogando mal antes da expulsão. Precisamos resolver isso como equipe. Quando resolver, vários jogadores vão render mais. Eu joguei bem nos times em que atuei porque os outros jogadores me ajudaram a tirar o meu melhor. Agora, do jeito que está, todo mundo está mal. Pode vir o Messi ou o Cristiano Ronaldo que também vão estar mal - desabafou o atacante.

➡️São Paulo vence clássico e ultrapassa Santos na tabela do Paulistão

O que vem pela frente?

O Santos ocupa a 12ª colocação na tabela, com seis pontos, fora da zona de classificação do Paulistão, que vai até o oitavo lugar. O Peixe está a apenas um ponto do Primavera, último clube dentro do G-8. O Alvinegro Praiano folga neste domingo (1).

Após o clássico contra o Tricolor, na próxima quarta-feira (4), pelo Campeonato Brasileiro, o Santos volta a campo no domingo, dia 8 de fevereiro, quando enfrenta o Noroeste, fora de casa.