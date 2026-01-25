Vojvoda altera escalação do Santos para enfrentar o RB Bragantino no Paulistão; confira

O Santos está escalado para enfrentar o Red Bull Bragantino na tarde deste domingo (25), pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontecerá na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, após um acordo de empréstimo do mando de campo entre os clubes. Mia uma vez, o técnico Juan Pablo Vojvoda precisou mexer no onze inicial do time, que irá para a quinta partida escalado com alterações.

Duas das baixas do Peixe para o jogo foram confirmadas neste domingo, após a divulgação da lista de relacionados. O lateral Igor Vinicius e o atacante Barreal e estão fora do confronto. Apesar da ausência no compromisso do estadual, a dupla deve estar à disposição para a estreia no Brasileiro, diante da Chapecoense, no meio de semana.

Com os desfalques de Igor Vinicius e Barreal, o treinador do Peixe foi obrigado a mexer na escalação em relação do duelo contra o Corinthians na última rodada. Na lateral, o técnico argentino optou por Mayke, que retorna ao time titular. No ataque, além da saída de Barreal, Rollheiser foi para o banco. Miguelito e Lautaro Díaz forma trio com Gabigol.

Além do defensor e do atacante, o técnico Vojvoda já tinha outras ausências previstas. O atacante Thaciano teve um edema na coxa após o último clássico diante do Corinthians. Na escalação diante do RB Bragantino, o setor de meio fica completo com William Arão, mantido do outro duelo, Zé Rafael e Gabriel Menino, ambos novidades nesta tarde.

No restante da defesa, o Santos também teve mudanças. Além da entrada de Mayke na lateral direita, Escobar volta ao time inicial e Vinicius Lira vai ao banco. Na zaga, Zé Ivaldo sai e entra Luan Peres, que fará dupla com Adonis Frias, mantido na equipe.

O centroavante Tiquinho Soares e o volante Gustavo Henrique seguem tratando lesões musculares. O mesmo serve para Gabriel Bontempo, que também já iniciou a transição física no CT Rei Pelé e deve retornar em breve. Neymar, que realizou uma artroscopia no joelho direito no fim da última temporada, ainda se recupera e segue fora da relação de Vojvoda.

O duelo de logo mais tem um peso importante para o Santos, que está fora do G8 do Paulistão que garante vaga para o mata-mata. Peixe é o 9º colocado com cinco pontos em quatro jogos, mesma pontuação do Corinthians, que também joga neste domingo diante do Velo Clube. Olhando para a parte de baixo da tabela, o alvinegro praiano está apenas um ponto na frente do Noroeste, que abre a zona de rebaixamento e já tem cinco jogos no torneio.

O RB Bragantino está na outra ponta da tabela e briga pela liderança. Tem dez pontos em quatro jogos e pode até assumir a liderança se vencer o confronto. O Palmeiras tem um jogo a mais e tem 12 pontos.

Veja estação do Santos para enfrentar o RB Bragantino

Santos: Gabriel Brazão, Mayke, Adonis Frias, Luan Peres e Escobar; William Arão, Zé Rafael e Gabriel Meninio; Miguelito, Lautaro Díaz e Gabigol. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.