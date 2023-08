- Enxergamos o potencial da nova arena do Santos em dias em que não há jogos, assim como no conceito de Arena Viva que implantamos no Allianz Parque. Também entendemos que há espaço para oferecer novos modelos e produtos durante a realização de eventos. Por exemplo, queremos ter uma área premium no estilo do Lounge Centenário do Allianz Parque, em que o torcedor compra o passe anual e tem entrada garantida em todos os jogos, bem como um serviço de alimentos e bebidas no local e a possibilidade de emprestar o lugar quando não puder comparecer - explicou Claudio Macedo.