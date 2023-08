O acordo entre Santos e WTorre é semelhante ao do Palmeiras com a empresa, que administra o Allianz Parque, casa palestrina. O Peixe mantém posse do terreno e não arca com a reforma. Em contrapartida, a corporação do setor imobiliário fica com a concessão e se torna responsável pela administração do estádio durante 30 anos. É estimado que a WTorre gaste cerca de R$ 300 milhões com o projeto.