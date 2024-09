VÍDEO: Melhores momentos de Botafogo-SP 0 x 1 Santos pela Série B

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 00:28 • Rio de Janeiro

O Santos venceu o Botafogo-SP por 1 a 0 nesta quinta-feira (19), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Giuliano foi o autor do gol da partida. Com o resultado, o Pantera segue na 14ª colocação com 30 pontos, enquanto o time da Vila Belmiro é vice-líder com 49, apenas um de desvantagem para o líder Novorizontino (SP). Confira os melhores momentos no vídeo acima.

➡️ Os bordões mais famosos da televisão brasileira; confira!

➡️Guilherme detona gramado após vitória do Santos sobre o Botafogo-SP: ‘Parabenizar o grupo por passar por essa dificuldade’

Jogadores do Santos comemoram gol contra o Botafogo-SP; veja os melhores momentos (Foto: Thiago Calil/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0 X 1 SANTOS

27ª RODADA - SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 19 de setembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

🥅 Gols: Giuliano (41'/1°T)

🟨 Cartões amarelos: Sabit Absulai e Fábio Sanches (Botafogo-SP); Rodrigo Ferreira, Diego Pituca e João Schmidt (Santos)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO-SP (Técnico: Paulo Gomes)

João Carlos; Raphael Ferreira, Fábio Sanches, Bernardo Schappo e Patrick Brey (Jean Victor); Emerson Ramon (Ronald Camarão), Sabit Absulai e João Costa (Gustavo Bochecha); Victor Andrade, Alexandre Jesus e Douglas Baggio (Felipinho).

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; JP Chermont (Rodrigo Ferreira), Jair, Gil e Escobar; João Schmidt (Sandry), Diego Pituca (Tomás Rincón) e Giuliano (Willian); Laquintana (Pedrinho), Guilherme e Wendel Silva.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan

🚩 Assistentes: Marcelo Van Gasse e Leandro Matos Feitosa

4️⃣ Quarto árbitro: Salim Frende Chávez

🖥️ VAR: Daiane Muniz