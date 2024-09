Guilherme detona gramado após vitória do Santos sobre o Botafogo-SP: ‘Parabenizar o grupo por passar por essa dificuldade’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 23:46 • Ribeirão Preto (SP)

Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP nesta quinta-feira (19), os jogadores do Santos não saíram satisfeitos do Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O palco do duelo válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi criticado por Guilherme, capitão do Peixe, após a partida.

- Grande resultado, grande jogo. O gramado dificulta um pouco o jogo. Sabíamos disso, não levamos como desculpa. Quero parabenizar o grupo por ter passado por cima dessa dificuldade. Vencemos o jogo e estamos de parabéns - afirmou o atacante.

Giuliano foi o autor do gol da vitória do Santos nesta quinta-feira. Com o resultado, o time da Vila Belmiro segue como vice-líder e chega aos 59 pontos. Por sua vez, o Botafogo-SP ocupa a 14ª colocação com 30 pontos.

O Fogão volta a campo na próxima terça-feira (24), às 21h30 (de Brasília), e recebe o CRB pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Um dia antes, na segunda-feira (23), o Peixe encara o Novorizontino na Vila Belmiro, em jogo que vale a liderança da Segundona.

Guilherme, do Santos, em ação contra o Botafogo-SP pela 27ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro 2024 (Foto: Thiago Calil/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP X SANTOS

27ª RODADA - SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 19 de setembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

🥅 Gols: Giuliano (41'/1°T)

🟨 Cartões amarelos: Sabit Absulai, Fábio Sanches (Botafogo-SP) e Victor Andrade; Rodrigo Ferreira, Diego Pituca e João Schmidt (Santos)

🟥 Cartões vermelhos: -