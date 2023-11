Santos e Cuiabá não saíram do 0 a 0, em jogo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ficaram longe de rechear os melhores momentos da partida com jogadas especiais e perigos de gol. Após o duelo repleto de erros, as equipes somaram um ponto cada na briga contra a zona da degola. Veja os lances do confronto no vídeo acima!