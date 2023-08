O Santos foi atropelado pelo Fortaleza por 4 a 0, neste domingo (13), e o clube da Vila Belmiro vai continuar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com gols de Imanol Machuca, Caio Alexandre, Bruno Pacheco, além de um contra de João Basso, o Leão do Pici conseguiu reencontrar as vitórias na competição nacional. Confira, no vídeo acima, os melhores momentos da partida: