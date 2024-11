(Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 15:32 • São Paulo (SP)

O Santos vive a expectativa de garantir o acesso à elite do Brasileirão já nesta rodada. Para isso, precisa vencer o Vila Nova logo mais, às 16h30, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada, e torcer por um tropeço do Ceará contra o Avaí, no domingo (3).

Para o confronto deste sábado, diante de sua torcida, o técnico Fábio Carille manteve a base da equipe que venceu o Ituano no início da semana. Com isso, Serginho segue como titular. Após cumprir suspensão, o goleiro Gabriel Brazão retorna à equipe.

A comissão técnica do Santos tem o retorno de dois atletas para o duelo decisivo. Recuperado de lesão, Luan Peres está no banco de reservas. O zagueiro Jair, com inflamação do músculo do quadril direito, segue fora.

O Santos está escalado com: Gabriel Brazão; Hayner, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Serginho, Guilherme e Wendel Silva.