Cléber Xavier celebra vitória do Santos diante do Flamengo: ‘Nos deu confiança’

O técnico do Santos, Cléber Xavier, exaltou a vitória do Peixe por 1 a 0 diante do Flamengo, nesta quarta-feira (16), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Na opinião do técnico, o resultado vai trazer mais confiança para o restante da temporada. O comandante conquistou sua primeira vitória na Vila Belmiro desde que foi anunciado pelo Peixe, no dia 29 de abril.

— Uma vitória em casa contra o líder dá confiança. Fomos consistentes defensivamente, como já vínhamos sendo, e ofensivamente conseguimos produzir bem. Eu frisei muito na palestra que o desafio de hoje era buscar uma vitória consecutiva, algo que ainda não havíamos conseguido desde a minha chegada. Além disso, queríamos sair na frente no placar, sem tomar o primeiro gol. Se fosse possível marcar mais de um, melhor ainda, até para deixar para trás a imagem do jogo contra o Fortaleza, com os três gols sofridos — disse o técnico santista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Duelo entre o Santos eo Flamengo marcou a estreia de Roibnho Jr. no elenco profissional do Peixe. (Foto: Jota Erre/AGIF)

Menino da Vila:

O atacante de apenas 17 anos, Robinho Jr., estreou oficialmente no elenco profissional do Peixe no segundo tempo do duelo diante do Rubro-Negro.

O Menino da Vila ainda mantém o foco nas competições pelo Sub-20 do Santos, mas divide a rotina com os treinos do time principal. Ele já foi visto na Vila Belmiro em um dos camarotes de Neymar, acompanhado do craque enquanto este se recuperava de lesão.

continua após a publicidade

O técnico Cléber Xavier comentou sobre o momento vivido pelo garoto, filho do ex-camisa 7 do Alvinegro Praiano:

— O Robinho mostrou nos treinos o que ele já havia feito no amistoso, mesmo atuando pelo lado contrário. É um menino que tem qualidade. Eu precisava de mais jogo pela direita e era a opção que eu tinha no momento. Poderia ter usado o Bontempo ali, flutuando por dentro, mas eu queria um jogador mais de um contra um, alguém com algo diferente, e o jogo pedia isso. Era um momento em que a gente precisava ou matar o jogo ou morrer tentando. Sair com o gosto de um 0 a 0 aqui não seria bom para nós. Tentei equilibrar com o Bontempo, deixando o Neymar mais livre, já que eu não tinha o Rollheiser disponível — explicou o treinador.

Cléber Xavier ainda finalizou dizendo que quer conquistar vitórias com a identidade do clube:

— Fizemos um grande jogo contra o Botafogo e perdemos. Acho que, no mínimo, deveríamos ter empatado, mas não fomos efetivos nas chances que criamos. Para mim, isso é muito importante. Quero trazer o torcedor para o lado desse time. Jogar na Vila é difícil. Hoje vencemos um time que está acostumado a ganhar títulos. Eu quero crescer com esse grupo e conquistar vitórias com a cara do Santos. Esse é o meu objetivo — concluiu.