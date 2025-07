Assim que o árbitro apitou o fim da partida na Vila Belmiro, uma cena bizarra surgiu: Neymar foi até o lado do campo e passou a discutir com um torcedor que estava na arquibancada. Uma chuva de palavrões foi dita pelo jogador até que o goleiro João Paulo chegou e tirou o astro do local evitando uma confusão ainda maior.

Em campo, o Santos perdeu para o Internacional e segue enterrado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Não é a primeira vez que Neymar briga com torcedores. Pelo contrário: desde que chegou ao Brasil o que mais se viu do astro foram entreveros com alguém da arquibancada, seja santista ou rival. Na vitória contra o Flamengo, ele reclamou de um torcedor que criticava Danilo, do Flamengo. Antes disso, na Copa do Brasil, ouviu provocações de torcedores do CRB e respondeu dizendo que o time era pequeno. Na França, nos tempos de PSG, agrediu um torcedor e até mesmo após a histórica conquista da medalha olímpica em 2016 foi tirar satisfação com alguém que assistia ao jogo ao final da partida.

Neymar em ação pelo Santos (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

NEYMAR SOB PRESSÃO?

Portanto, este é um comportamento recorrente do jogador, que parece não ter controle emocional para suportar pressão.

Mas vai precisar ter este controle se quiser de fato ajudar o Santos. E ajudar o Santos não significa apenas trazer patrocinadores ou visibilidade, mas fazer gols e trazer vitórias para o time, que subiu este ano e está novamente ameaçado.

Eliminado de tudo, o time da Vila só tem o Brasileiro para disputar. O calendário é folgado perto de quase todos os seus rivais. Além disso, a diretoria reforçou o time (não se sabe com qual dinheiro, mas esta é outra discussão). Ficar na primeira divisão é o mínimo.

Mas para isso Neymar vai precisar liderar de verdade o Santos. Com maturidade que nunca teve e com futebol, que sempre teve. É do Neymar craque e não do brigão que o clube precisa.

