Após briga com torcedor do Santos, Neymar se manifesta: ‘Difícil controlar os sentimentos’

Após confusão na Vila Belmiro com um torcedor do Santos, Neymar se manifestou nesta quinta-feira (24) pelas redes sociais.

Segundo o atacante, é difícil controlar a emoção quando é ofendido de forma injusta.

Depois da derrota do Santos para o Internacional, na última quarta-feira (23), pelo Campeonato Brasileiro, o camisa 10 brigou com um torcedor.

As câmeras da transmissão flagraram o momento, e a cena viralizou nas redes sociais. Alex, o homem que discutiu com o craque, se pronunciou oficialmente e explicou o motivo da confusão.

— Estou meio chateado. Quero pedir desculpas para todos os torcedores do Santos. Hoje eu me exaltei um pouco. O time do Santos está deixando muito a desejar. Eu cobrei do Neymar, fui ríspido. Não tem como eu pedir por favor para ele. Usei palavras de baixo calão, e ele também me xingou — contou Alex, torcedor que brigou com Neymar.

— Não vou desistir do meu time. Queria pedir desculpas para todo o elenco do Santos, mas também quero cobrar um pouco mais de vontade, de raça. Vocês ficaram 30 dias treinando. Não é possível essa inhaca toda — continuou o torcedor.

Confira o pronunciamento:

No calor da emoção é difícil controlar os sentimentos quando você é ofendido de forma injusta… e eu jamais vou discutir com o torcedor quando ele me cobra dentro de campo, ali ele tem o direito de opinar se eu joguei mal ou não e tem total direito de vaiar!

O que ele não pode fazer é me ofender, do jeito que ele me ofendeu… (infelizmente na hora eu só escutei ele falando, jogo estava parado).

Falar que eu sou mercenario junto ao meu pai, falar da minha família/amigos.. desculpa mas é difícil controlar! (Mesmo sabendo que eu tenho) 🤷🏽‍♂️



Vim ao Santos para tentar ajudar o clube da melhor forma possível, dentro e fora de campo!

E no dia em que a torcida achar que eu não posso mais ajudar ou que estou prejudicando o clube de alguma forma, eu sou o primeiro a pegar as minhas coisas e sair!



Santos futebol clube é uma das minhas maiores paixões e enquanto eu tiver forças, eu vou fazer o meu melhor por este clube.. vou correr, lutar, gritar e até brigar se for possível pra conseguir colocar o Santos onde merece estar.

Saudações Nação Santista

Números de Neymar em 2025:

15 jogos (11 titular)

4 gols

3 assistências

145 minutos para participar de gol

37 passes decisivos

7 grandes chances criadas

15/35 finalizações no gol

25 dribles certos

43% eficiência nos duelos

49 faltas sofridas

1 pênalti sofrido

Nota Sofascore 7.36