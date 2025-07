Joia brilha e Santos vence torneio nas categorias de base

O Santos conquistou o título da Alcans Cup Sub-14, torneio que reúne grandes equipes do país em Ribeirão Preto (SP). Com 100% de aproveitamento, os Meninos da Vila venceram novamente o Athletico-PR na final, disputada na manhã desta quinta-feira (24), por 2 a 0. Os gols do título foram marcados por Kauan Basile, uma das principais promessas da base santista, e Dudu Marques.

Nas premiações individuais, Thiago Vasconcelos foi eleito o goleiro menos vazado da competição, enquanto Isaac Miranda terminou como artilheiro geral, com seis gols em cinco partidas.

Comandado pelo técnico Pedro Felipe, o Santos iniciou a decisão com Thiago Vasconcelos (Gabriel Choco); Padovan, Arthur Paraná, Marcello e Pedro Neves; Leme, Juan Xavi e Kauan Basile (Heitor Prado); Dudu Marques, Isaac Miranda (Fabinho) e Bernardo Silveira.

Também integraram a campanha vitoriosa os atletas Arthur Galdino, Kauã Siviero, Kayky e Kleber. A comissão técnica teve ainda Aline Xavi (coordenadora operacional), Júnior Caetano (coordenador técnico), Charles (roupeiro), Léo Horneaux (massagista), Carlão (preparador de goleiros) e Luiz Saade (preparador físico).

Kauan Basile é um dos principais destaques da base do Peixe (Foto: Reprodução)

Confira a campanha do título do Santos na Alcans Cup Sub-14 de 2025:

(DOM) 20/07 – Santos FC 4 x 2 I9 (SP) – 1ª rodada – Gols: Isaac Miranda (três vezes) e Dudu Marques

(SEG) 21/07 – Santos FC 4 x 0 Sfera (SP) – 2ª rodada – Gols: Isaac Miranda (duas vezes), Bernardo Silveira e Juan Xavi

(TER) 22/07 – Santos FC 2 x 1 Athletico (PR) – 3ª rodada – Gols: Bernardo Silveira e Juan Xavi

(QUA) 23/07 – Santos FC 4 x 1 Barra (SC) – semifinal – Gols: Isaac Miranda, Dudu Marques, Marcello e Kleber

(QUI) 24/07– Santos FC 2 x 0 Athletico (PR) – final – Gols: Kauan Basile e Dudu Marques

Kauan Basile em alta

Kauan Basile, de 13 anos, integrou a equipe do Santos campeã do MICFootball Punta Cana Sub-16. Agenciado pelo pai de Neymar, o jovem talento já se destaca nas categorias de base e nas redes sociais, onde soma mais de um milhão de seguidores. Conhecido inicialmente pelo desempenho no futsal, ele também é figura constante nos jogos do time profissional na Vila Belmiro e participa de ações promocionais do clube.

Neste ano, Kauan foi o garoto-propaganda da camisa “Fábrica de Raios”, lançada em homenagem aos atletas da base santista. Aos 8 anos, ele fez história ao se tornar o atleta mais jovem do mundo a assinar contrato com a Nike — superando inclusive Neymar, que fechou com a marca aos 13, e Rodrygo, aos 11.