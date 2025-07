O Santos acertou a renovação de contrato com o meia-atacante Mateus Xavier, de 18 anos. O novo vínculo do atleta, que anteriormente tinha validade até agosto de 2026, passa a valer até o fim de 2028.

No contrato, foi estipulada uma multa milionária de 100 milhões de euros (equivalente a R$ 649 milhões). O novo acordo já foi assinado.

Conforme apurado pelo LANCE! no dia 13 de julho, o clube e o staff do jogador tinham um encontro marcado para acertar os últimos detalhes da renovação. Mateus Xavier vê com bons olhos a continuidade no Peixe para consolidar seu espaço no time principal antes de uma eventual transferência para o futebol europeu.

Com 18 anos, Mateus Xavier já atraiu o interesse de clubes do futebol europeu, como Borussia Dortmund, da Alemanha, e PSV Eindhoven, da Holanda. Canhoto e atuando pelo lado esquerdo do ataque, o jovem chama atenção pela combinação de velocidade, drible e finalização. O interesse do futebol europeu.

Carreira no Santos

Revelado pelo clube após chegar à Vila Belmiro aos 14 anos, Mateus acumulou títulos relevantes no percurso de formação. Conquistou a Copa Brasileirinho Sub-16, em 2023, e o Campeonato Paulista Sub-17, em 2024. Também foi vice-campeão da Copa Votorantim, em 2022, e terminou como artilheiro da Brasil Soccer Cup Sub-16, em 2023.

Em 2025, Mateus Xavier acumula 25 partidas com a camisa do Santos, somando 1.516 minutos em campo. O atacante balançou as redes seis vezes e contribuiu com uma assistência ao longo da temporada. No Campeonato Brasileiro Sub-20, foi onde mais se destacou: foram 14 jogos, 4 gols e presença constante como titular.

Pela equipe principal, atuou em três partidas do Campeonato Brasileiro, além de ter sido utilizado na Copinha, na Copa do Brasil e no Paulista Sub-20. O desempenho consistente nas categorias de base e as primeiras experiências no time profissional reforçam sua projeção dentro do clube.