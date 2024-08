Técnico do Santos é cobrado por não utilizar Patrick

Santos deixa de usar Patrick (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 16:12 • Santos

No ultimo sábado (17), o Santos perdeu para o Avaí por 1x0, na Vila Belmiro, no jogo pela 21ª rodada da Série B do Brasileiro. Com essa derrota e a vitória do Mirassol diante do Ceará, o Peixe perdeu a liderança na tabela. Além de quebrar o regime de dez jogos invictos no campeonato.

Patrick vem sendo pouco utilizado pelo técnico Carille, que foi cobrado pelos torcedores e pelo próprio presidente do clube, Marcelo Teixeira, sobre a falta de oportunidades e o "sumiço" do jogador. Em resposta, Carille disse que o meio campista ocuparia a posição de Diego Pituca, jogador que faz uma temporada sólida no Santos até o momento.

Esse incômodo coletivo tem relação direta com o valor da negociação feita pelo jogador. O Santos pagará US$ 1 milhão (R$ 5,1 milhões na cotação do dia em que o negócio foi fechado) ao Atlético-MG para ficar com o atleta em definitivo e o valor não vem sendo bem utilizado. Ao todo foram oito jogos, todos eles com Patrick saindo do banco de reservas, e apenas uma assistência.

Segundo Carille, Patrick tem um bom desempenho durante os treinos, porém a posição em que melhor atua, meio de campo, é a mais concorrida dentro do elenco do Santos. Sua última aparição foi no empate por 1 a 1 com o CRB, no dia 28 de julho, quando entrou em campo por apenas 11 minutos.

O peixe se prepara para enfrentar o lanterna Guarani nesta quarta-feira (21), às 19h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 22ª rodada da Série B.