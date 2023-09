- Posso falar da minha chegada para frente. Ele (Soteldo) foi um menino bacana no período, eu e o Aguirre abraçamos ele e colocamos à frente do processo, a parte física atrapalhou bastante. A gente confia muito que tecnicamente ele vai nos ajudar e evidente que, quando um jogador comete um erro, existe a punição. Logo que acabou o jogo ele foi cobrado pelos seus companheiros e será cobrado por mim individualmente. Conto muito com ele para ele desenvolver o seu trabalho para nos ajudar - declarou o ex-atleta.