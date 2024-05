Sem propostas por Joaquim, Santos admite contar com o zagueiro até o fim do ano

Joaquim em ação pelo Santos (Foto: Raul Baretta / Santos)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Fábio Lázaro • Publicada em 20/05/2024 - 09:56 • Santos (SP)

Se no início da temporada a ausência do zagueiro Joaquim no segundo semestre era tida praticamente como certa no Santos, agora a tendência é que o jogador continue até o fim do ano.

Existia a expectativa de que o defensor recebesse propostas durante os primeiros meses do ano e que fosse um dos ativos a renderem caixa para o Peixe, que vive situação financeira delicada. No entanto, até o momento, a diretoria santista não recebeu nada além de sondagens discretas, tanto de clubes do Brasil, como do exterior.

A situação mais concreta até agora foi o interesse do Krasnodar, da Rússia, em contar com o jogador para abater uma dívida de 4,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 25 milhões) com o clube russo. O Peixe, no entanto, entendeu que Joaquim vale mais do que isso e recusou a oferta, chegando, posteriormente, a um acordo para a quitação da pendência com o time europeu.

Sporting, de Portugal, e Flamengo foram outros times que chegaram a trabalhar o nome de Joaquim internamente e sondaram os representantes do atleta. No entanto, ambos nunca formalizaram uma oferta ao Santos.

O pessimismo quanto a fazer negócio por Joaquim reflete, inclusive, nos planos do garoto Jair. Tido como sucessor natural do atual titular da zaga alvinegra, o garoto de 19 anos tem sido cercado de cautela para a sua ascensão ao elenco profissional, até por conta dos constantes problemas físicos que atrapalham a regularidade do defensor na “equipe de cima”.

A diretoria do Santos, inclusive, não descarta a contratação de um zagueiro para o decorrer da temporada como escape, mas não vê isso como prioridade de mercado no momento.

Joaquim deve permanecer no Santos até o fim da atual temporada (Foto: Raul Baretta / Santos FC)