O Santos está pronto para seu primeiro jogo em casa pelo Brasileirão desde que retornou da Série B. Os torcedores que forem à Vila Belmiro na noite deste domingo (6), às 20h30 (de Brasília), quando o time enfrentará o Bahia, no entanto, não irão ver o retorno de Neymar. Na lista divulgada pelo clube, o camisa 10 segue fora.

No último treinamento do Peixe, o técnico Pedro Caixinha promoveu alguns testes na equipe titular, com a provável entrada de Álvaro Barreal na vaga do Guilherme, no ataque.

A provável escalação do Santos para pegar o Bahia tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Soteldo; Rollheiser, Guilherme (Barreal) e Tiquinho Soares.

Neymar se recupera de lesão

O camisa 10 está recuperado de um edema na coxa esquerda e agora faz um processo de fortalecimento muscular. A expectativa é de que ele retorne no duelo contra o Fluminense, pela terceira rodada do Brasileirão, no Maracanã.

