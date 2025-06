Santos divulga lista de relacionados para o duelo diante do Fortaleza

O Santos divulgou, nesta quarta-feira (11), a lista de relacionados para o duelo diante do Fortaleza. O Peixe não terá o atacante Neymar à disposição, que está suspenso. O camisa 10 negocia a permanência no clube da Baixada Santista já que o contrato atual se encerra no dia 30 de junho.

O goleiro João Paulo foi dispensado do jogo para resolver um problema familiar. Portanto, Diógenes será o substituto imediato de Gabriel Brazão. O zagueiro Gil sentiu dores no quadril e foi preservado. Negociado com o Fluminense, o atacante Soteldo não faz mais parte do elenco.

Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes e João Fernandes.

Zagueiros: Zé Ivaldo, João Basso, Luan Peres e Luisão.

Laterais: Aderlan, Escobar, Souza e JP Chermont.

Meias: João Schmidt, Zé Rafael, Thaciano, Hyan, Diego Pituca, Rollheiser e Gabriel Bontempo.

Atacantes: Tiquinho Soares, Guilherme, Barreal, Deivid Washington e Luca Meirelles.

Retornos importantes:

O zagueiro Luan Peres retorna de suspensão. Os Meninos da Vila Deivid Washington e JP Chermont estão de volta depois de servirem à Seleção Brasileira sub-20, no Egito, jogando amistosos preparatórios para o Mundial da categoria.

Já Tomás Rincón, que serviu à Venezuela nesta Data Fifa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, encontra com a delegação santista nesta quinta-feira (12). Ele saiu do banco de reservas na vitória contra a Bolívia por 2 a 0, mas não participou da derrota por 2 a 0 para o Uruguai.

O Santos enfrenta o Fortaleza às 19h30 (de Brasília), no Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa o 18º lugar na tabela, com 8 pontos, sendo 24% de aproveitamento.