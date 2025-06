Em duelo direto para se afastar da zona do rebaixamento, Santos visita o Fortaleza

O Santos precisa vencer o Fortaleza e ainda torcer para que o Vitória e o Vasco não vençam seus jogos, para tentar sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O Peixe é o 18º na tabela, com apenas 8 pontos conquistados. O Leão do Pici está em 17º, com 10 pontos, a mesma pontuação do Vasco e do Vitória, que estão fora do Z4.

O Cruz-Maltino encara o São Paulo, no Morumbi, às 21h30 (de Brasília), e o Vitória recebe o Cruzeiro, no Barradão, às 19h (de Brasília).

Santos precisa vencer o Fortaleza e torcer por uma derrota do Vitória ou do Vasco para sair da zona do rebaixamento. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O lateral-esquerdo Escobar vai reencontrar o ex-clube e, na opinião do argentino, que chegou ao Peixe no ano passado, o jogo será difícil.

— Vai ser um jogo muito difícil. Três pontos muito importantes para nós sairmos da zona do rebaixamento. É uma sensação um pouco estranha enfrentar o Fortaleza e reencontrar alguns colegas com quem compartilhei muito. Mas vou dar o meu melhor, como sempre — disse o atleta de 28 anos.

Escobar:

Escobar foi anunciado ao Santos em abril do ano passado para a disputa da Série B. O argentino tem contrato até o fim de 2026.

Natural de San Vicente, na Argentina, Escobar começou a carreira profissional no Temperley, em 2016. Após duas temporadas de destaque, o lateral foi contratado pelo Colón, onde atuou por quatro anos até chegar ao Unión Deportiva Ibiza, da Espanha, em 2021.

Permaneceu na Europa até julho do ano passado, quando chamou a atenção do técnico Pablo Vojvoda e acertou com o Fortaleza. Na equipe cearense, Escobar atuou em 21 partidas, distribuiu duas assistências e foi vice-campeão da Conmebol Sul-Americana.