Santos x Ponte Preta: como é o histórico do confronto?

Santos e Ponte Preta fazem duelo pela 24ª rodada da Série B Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 16:17 • Rio de Janeiro (RJ)

Santos e Ponte Preta se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão Série B. Saiba quem leva a vantagem no confronto direto!

➡️ Clique aqui para assistir no Premiere

➡️ Clique aqui para assistir no SporTV

Santos e Ponte Preta já se enfrentaram em 125 oportunidades, com 34 vitórias da Macaca, 21 empates e 70 triunfos do Peixe. No último encontro entre as equipes, já na Série B desta temporada, o time do litoral venceu por 2 a 1.

Jogando na Vila Belmiro, como é o caso da partida desta sexta-feira (30), o Peixe também leva vantagem. Em 65 jogos, são 42 vitórias, 12 empates e 11 derrotas.

Santos e Ponte Preta fazem duelo pela 24ª rodada da Série B Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Santos e Ponte Preta (onde assistir, horário, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA - Santos x Ponte Preta

Brasileirão Série B - 24ª rodada

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 30 de agosto de 2024, às 21h30

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: Premiere e SporTV

🟨 Árbitro: Sávio Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Lehi Sousa (DF) e Lucas Modesto (DF)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Gil e Souza; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Weslley Patati, Guilherme e Wendel Silva.

PONTE PRETA (Técnico: Nelsinho Baptista)

Pedro Rocha; Igor, Mateus Silva, Sergio Raphael e Gabriel Patrón; Castro e Emerson Santos; Everton, Elvis e Gabriel Novaes; Jeh.