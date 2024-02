Santos e Novorizontino se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 8ª rodada do Paulistão. O jogo terá transmissão do Paulistão Play, Cazé TV e DSPORTS 2. O Peixe lidera o Campeonato Paulista com 19 pontos e já está garantido no mata-mata da competição, enquanto o Aurinegro ocupa o segundo lugar do Grupo D, com 12 pontos, atrás do São Paulo.