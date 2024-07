Santos x Ituano: quem leva a vantagem no confronto direto?

Foto: Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 14:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Santos e Ituano se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão Série B. Saiba quem leva a vantagem no confronto direto entre as equipes!

Estatísticas de Santos x Ituano

Santos e Ituano já se enfrentaram em 33 oportunidades na história, todas pelo Campeonato Paulista. Ao todo, são 19 vitórias do Santos, oito empates e seis triunfos do Ituano. No último encontro entre as equipes, pelo Paulistão de 2023, vitória do Ituano por 3 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X ITUANO

SÉRIE B - 15ª RODADA

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 15 de julho de 2024, às 20h

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Wagner Junior Bonfim Ledo

📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Julio Furch e Guilherme.

ITUANO (Técnico: Alberto Valentim)

Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Claudinho, Wálber e Kauan Richard; Rodrigo (Yann Rolim), Miquéias e José Aldo; Bruno Alves (Bruno Xavier), Vinícius Paiva e Salatiel.