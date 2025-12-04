Com hat-trick, Neymar atinge marca histórica pelo Santos

O atacante Neymar foi o protagonista da vitória do Santos por 3 a 0 diante do Juventude, na última quarta-feira (3), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Com os gols, todos marcados no segundo tempo,, o Peixe abriu dois pontos de vantagem para a zona do rebaixamento e viu seu elenco ainda mais motivado após o show do ídolo santista.

No vestiário, muitos jogadores registraram fotos ao lado do camisa 10, que segurava a bola da partida. "Gênio", "Incomparável", "Craque", "O cara" e "O dono da festa" foram algumas das legendas escolhidas pelos atletas.

Neymar tem contrato com o Santos até o final desta temporada. (Foto: Luiz Erbes/Agif/Gazeta Press)

Após o apito final, os jogadores comemoraram bastante o alívio trazido pela vitória. No entanto, o Peixe ainda tem mais uma decisão pela frente, no próximo domingo (7), contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro.

Os três gols do atacante representaram o 22º hat-trick de sua carreira. O último havia sido em 9 de abril de 2022, na vitória por 6 a 1 do PSG, da França, sobre o Clermont, pela 31ª rodada do Campeonato Francês. Além disso, Neymar atingiu a marca de 150 gols com a camisa do Santos, somando suas duas passagens pelo clube.

Recentemente, o jogador recebeu uma placa que o homenageou pelos 100 jogos disputados na Vila Belmiro.

Neymar tem contrato até o fim desta temporada e ainda não sabe se irá renovar com o Peixe. Ele sofre com uma lesão no menisco do joelho esquerdo, tem atuado no sacrifício e deve passar por cirurgia somente ao término do campeonato.

Hat-tricks da carreira:

Juventude 0-3 Santos (03/12/2025)

Clermont 1-6 PSG (09/04/2022)

PSG 5-1 Basaksehir (09/12/2020)

Brasil 4-2 Peru (14/10/2020)

PSG 6-1 Estrela Vermelha (03/10/2018)

PSG 8-0 Dijón (17/01/2018)

Barcelona 4-1 Las Palmas (14/05/2017)

Barcelona 5-2 Rayo Vallecano (17/10/2015)

Brasil 4-0 Japão (14/10/2014)

Barcelona 6-0 Granada (27/09/2014)

Brasil 6-0 África do Sul (05/03/2014)

Barcelona 6-1 Celtic (11/12/2013)

Santos 4-0 União Barbarense (13/04/2013)

Santos 4-0 Cruzeiro (03/11/2012)

Brasil 8-0 China (10/09/2012)

Santos 3-1 São Paulo (29/04/2012)

Santos 5-0 Guarantinguetá (29/03/2012)

Santos 3-1 Internacional (07/03/2012)

Santos 4-1 Botafogo (09/02/2012)

Santos 4-1 Athletico (29/10/2011)

Santos 4-1 Goiás (21/11/2010)

Santos 8-1 Guaraní (14/04/2010)