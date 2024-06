Reinaldo Campos/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 19/06/2024 - 21:02 • São Paulo (SP) • Atualizada em 19/06/2024 - 22:43

O Santos, enfim, conseguiu encerrar a sequência negativa de quatro derrotas na Série B do Brasileirão e voltou a vencer. Na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira (19), o time comandado por Fábio Carille bateu o Goiás, por 2 a 0, com gol de Tadeu, contra, que tentou fazer a defesa, mas soltou a bola. Depois, Willian fechou o placar em casa. O resultado deixa o Alvinegro com 18 pontos e, provisoriamente, no G4.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O primeiro tempo de Santos e Goiás reservou poucas emoções aos torcedores das duas equipes. A melhor chance aconteceu só no final, quando Chermont arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Tadeu a defender. No segundo tempo, o duelo foi um pouco mais movimentado. Guilherme, Pedrinho e Otero tentaram, sem sucesso, enquanto Borel e Pedrinho responderam para o Goiás. No fim, Tadeu, contra, e Willian garantiram a vitória do Peixe.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 x 0 GOIÁS

BRASILEIRÃO SÉRIE B - 11ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 19 de junho de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima

🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Victor Hugo Imazu dos Santos

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti

⚽ ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnio: Fábio Carille)

Gabriel Brazão, JP Chermont, Gil, Joaquim, Escobar, João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano, Pedrinho, Julio Furch e Guilherme.

GOIÁS (Técnico: Márcio Zanardi)

Tadeu, Lucas Ribeiro, David Braz, Edson, Diego, Wellington, Marcão Silva, Wellinton, Luiz Henrique, Paulo Baya, Breno Herculano.