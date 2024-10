Santos vai a Itu buscando quebrar retrospecto de 10 anos sem vencer no Novelli Júnior

Peixe venceu o jogo do primeiro turno na Vila Belmiro (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 28/10/2024 - 04:45 • São Paulo (SP)

O Santos se prepara para enfrentar o Ituano nesta segunda-feira (28) às 19h, no estádio Novelli Júnior, no interior de São Paulo. Empatado em número de pontos com Sport e Mirassol, o Peixe entra em campo para defender a primeira colocação da Série B do Campeonato Brasileiro.

+ Jair e Luan Peres desfalcam o Santos no duelo contra o Ituano

À primeira vista, a missão dos comandados de Fabio Carille na 34ª rodada pode não parecer difícil, já que o time de Itu está na 18ª colocação e esteve na zona de rebaixamento em 32 das 33 rodadas disputadas até agora. Mas uma olhada no retrospecto do confronto entre Santos e Ituano no Novelli Júnior pode deixar o torcedor santista apreensivo.

O Alvinegro não vence o Galo de Itu como visitante há dez anos. A última vitória do Peixe por lá foi em janeiro de 2014, por 1 a 0.

Nesse período foram quatro jogos, sendo três vitórias dos donos da casa e um empate. E no meio dessa sequência está ainda a goleada por 5 a 1 do Ituano para cima do Santos de Jorge Sampaoli no Paulistão de 2019.

Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos encara o Ituano (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Lado positivo

Mas se o retrospecto como no estádio do Ituano não ajuda a animar a torcida santista, o time pode se apegar a outros dados do confronto. No primeiro turno da Série B deste ano, por exemplo, o Santos venceu o Rubro-Negro por 2 a 0, com gols de Diego Pituca e Guilherme.

Além disso, os dois times já se enfrentaram 34 vezes na história e o Alvinegro tem larga vantagem no retrospecto. Foram seis vitórias do Ituano, oito empates e 20 vitórias do Santos.