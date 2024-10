Jair e Luan Peres desfalcam o Santos no duelo contra o Ituano

Santos terá desfalques importantes para duelo contra o Ituano







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 27/10/2024 - 16:46 • São Paulo (SP)

O Santos terá dois desfalques para o jogo contra o Ituano, na segunda-feira (28), pela Série B. Os zagueiros Jair e Luan Peres não serão opções de Fábio Carille para o jogo no estádio Novelli Júnior, em Itu, no interior de São Paulo, marcado para às 19h (horário de Brasília).

Jair está fora do confronto devido a uma inflamação do músculo do quadril direito. A informação foi divulgada pelo Santos, neste domingo (27). O clube alvinegro também comunicou que Luan Peres está fora da partida pois segue tratando um estiramento muscular na região intercostal esquerda.

Com isso, Fábio Carrile terá mais uma dor de cabeça para montar a defesa. Gabriel Brazão, goleiro do Santos, também não poderá jogar contra o Ituano. O atleta está suspenso após ter recebido o terceiro cartão amarelo, na vitória do Peixe contra o Ceará por 1 a 0, na Vila Belmiro.

Jair e Luan Peres serão desfalques do Santos para o jogo contra o Ituano (Foto: Liamara Polli/AGIF)

Opções

O parceiro de Gil na zaga do Santos deve ser João Basso ou Alex. Ambos não entram em campo há muito tempo nesta disputa da Série B.

A última vez que João Basso foi titular do Santos foi no empate em 2 a 2 com a Ponte Preta, na Vila Belmiro. A partida foi disputada no dia 30 de agosto. O zagueiro foi escalado como titular e atuou no jogo inteiro.

Alex, está há mais tempo sem iniciar uma partida como titular. A última vez que isso aconteceu foi no dia 11 de maio, na derrota do Peixe para o Amazonas por 1 a 0, atuando na Arena da Amazônia. Desde então, atleta tem atuado por poucos minutos.

Fábio Carille colocou Alex justamente no empate do Santos com a Ponte Preta. Naquela ocasião, o jogador atuou por apenas um minuto.

Próximo jogo

O Peixe ocupa a liderança da Série B. Restam apenas cinco rodadas para o fim da competição. O clube alvinegro tem 59 pontos, cinco a mais do que o Ceará, o quinto colocado do torneio. A nota de corte para o acesso, baseado nas últimas edições, é de 64 pontos. Portanto, restam apenas duas vitórias para o retorno à primeira divisão.