Santos ganha duas opções na luta pelo acesso à Série A do Brasileirão

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 26/10/2024 - 05:15 • Santos (SP)

A pausa de seis dias entre a vitória sobre o Ceará e a partida contra o Ituano foi fundamental para o Santos recuperar dois jogadores. JP Chermont e Miguelito participaram aos treinamentos com o restante do elenco nessa semana e devem estar à disposição de Fábio Carille para a próxima rodada da Série B do Brasileirão.

Preservado na última rodada em razão de um incômodo no músculo posterior da coxa direita, o lateral-direito foi liberado pelo departamento médico. Com isso, Hayner deve retornar ao banco de reservas.

Miguelito, recuperado de uma virose, é outra novidade. Pouco utilizado pela comissão técnica, o meia ganhou projeção com as atuações pela seleção boliviana na última Data Fifa. Ele foi titular e autor do gol na vitória contra a Colômbia, em casa, e na derrota para a Argentina, em Buenos Aires.

Giuliano, no entanto, segue como desfalque. O meia trata um edema na região da coxa direita e não possui previsão de retorno aos gramados. Assim como o zagueiro Luan Peres, que trata um estiramento muscular com o departamento médico do clube.

Com 59 pontos em 33 rodadas, o Santos lidera a Serie B e, de acordo com Fábio Carille, necessita de apenas duas vitórias para garantir o acesso à elite do futebol nacional.

- Precisa de apenas mais duas vitórias ou uma vitória e dois empates para alcançar o principal objetivo da temporada - destacou o treinador.

De acordo com departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Santos possui 93,7% de probabilidade de retornar à Série A do Brasileirão. Com apenas cinco rodadas para o fim da competição, o Peixe tem a matemática a seu favor para conquistar o principal objetivo do clube no ano.

