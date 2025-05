Santos inicia a venda de ingressos para o duelo contra o Botafogo

O Santos retorna à Vila Belmiro após mais de um mês jogando fora de casa. O Peixe enfrentou o CRB, em Alagoas, pela Copa do Brasil, e o Vitória, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira (28), disputou um amistoso internacional contra o RB Leipzig, em Bragança Paulista.

O Peixe encara o Botafogo no próximo domingo (1º), às 16h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos está em 18º lugar na competição com 8 pontos. Em 10 jogos, são 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. O Botafogo está em 11º lugar com 12 pontos, sendo 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas em 9 jogos.

A venda de ingressos começou nesta quinta-feira (29) para os sócios. O público em geral poderá adquirir a partir das 18h (de Brasília).

Os ingressos para todas as categorias podem ser adquiridos no site do Sócio Rei.

Neymar retorna à Vila Belmiro depois de se recuperar de uma lesão. Craque compareceu em alguns jogos do time no camarote da família acompanhado de amigos. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Cronograma de vendas:

Data de Início das vendas (web)

Quinta-feira (29/05) – 10h00 – Apenas Sócios

Quinta-feira (29/05) – 18h00 – Público geral (Santos Mais Popular)

Prioridade 1: Rating (cinco estrelas) – 10:00 – 29/05

Prioridade 2: Rating (quatro estrelas) – 12:00 – 29/05

Prioridade 3: Rating (três estrelas) – 14:00 – 29/05

Prioridade 4: Rating (duas estrelas) – 16:00 – 29/05

Prioridade 5: Público geral (Santos Mais Popular) – 18:00 – 29/05

Data das vendas nas bilheterias – (Se houver ingressos à venda)

Quinta-feira (01/06) – Portão 6 – 10h às 17h15 (torcida do Santos FC)

Preço dos ingressos:

Arquibancada Cosmo Damião (P 7/8)

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 24)

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

Arquibancada Princesa Isabel (P19) (Torcida visitante)

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Geral Santista (P 22)

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

PCR – Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)

Inteira: R$ 150,00

Meia: R$ 75,00

Silver: R$ 37,50

Gold: R$ 18,75

Black: Gratuito

Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)

Inteira: R$ 250,00

Meia: R$ 125,00

Silver: R$ 93,75

Gold: R$ 62,50

Black: 31,25

PMR – Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)

Inteira: R$ 250,00

Meia: R$ 125,00

Silver: R$ 93,75

Gold: R$ 62,50

Black: 31,25

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)

Inteira: R$ 250,00

Meia: R$ 125,00

Silver: R$ 93,75

Gold: R$ 62,50

Black: 31,25

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)

Inteira: R$ 250,00

Meia: R$ 125,00

Silver: R$ 93,75

Gold: R$ 62,50

Black: 31,25

Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: 37,50

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 75,00

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 37,50

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 75,00

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 37,50

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Não há gratuidade para crianças (ainda que de colo), idosos ou pessoas com deficiência.

FORMAS DE PAGAMENTO (online)

Cartão de crédito, cartão de débito e PIX

FORMAS DE PAGAMENTO (venda física – bilheteria)

Cartão de crédito, cartão de débito e dinheiro

NÃO SÓCIOS

Para efetuar a compra de ingresso, agora todo torcedor santista (não sócio) precisará estar cadastrado no plano Santos Mais Popular. Esse cadastro é gratuito e realizado pelo site www.sociorei.com.

SÓCIOS E NÃO SÓCIOS

Associados, proprietários de cativa ou camarotes, assim como não sócios, acessarão o estádio utilizando o cadastro facial.

ATENÇÃO: A carteirinha de sócio não será mais usada em nenhum acesso.

PROPRIETÁRIOS DE CADEIRAS CATIVAS E ESPECIAIS

Os donos de cadeiras cativas e especiais precisarão comprar os ingressos antecipadamente. Não haverá mais o livre acesso com apresentação da carteirinha nas catracas.

O objetivo é garantir previsibilidade na utilização dos assentos e também nos pagamentos referentes aos jogos, já que a cobrança era feita apenas posteriormente.

O proprietário que quiser ceder a sua cativa, cadeira especial ou camarote para uso de terceiro, deverá solicitar que esse convidado faça o cadastro como sócio ou não sócio (Plano Santos Mais Popular) para que, deste modo, seu CPF possa aparecer no sistema de indicação de convidado.

A venda de ingressos é feita somente pelo site www.sociorei.com.

GRATUIDADE

Não há gratuidade para crianças (ainda que de colo), idosos ou pessoas com deficiência.

MEIA ENTRADA

A compra e acesso da meia entrada só será permitida mediante a presença do titular do benefício, munido do documento original que comprova o seu direito.

Digite corretamente os dados do beneficiário da meia entrada. Após a conclusão da compra a titularidade não poderá ser alterada. O decreto lei nº 8.537 de 5 de outubro de 2015 regulamenta a venda de meia entrada (lei nº 12.933/2013) e o estatuto da juventude (lei nº 12.852/2013) garantem que 40% dos ingressos de uma partida sejam destinados à venda de meia entrada.

ESTUDANTES

Lei Federal 12.852 (Estatuto da Juventude) e 12.933/2013: Possuem o benefício de meia-entrada estudantes de Instituições públicas ou particulares da educação infantil, ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação, supletivo, pré-vestibular e técnico profissionalizante. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar a Carteira de Identificação Estudantil Nacional (CIE), dentro do prazo de validade referente ao ano letivo e o Documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada.