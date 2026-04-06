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Gabriel Brazão comenta atuação contra Flamengo e pede equilíbrio ao Santos

Peixe acumula apenas duas vitórias em nove partidas no Brasileirão

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Juliana Yamaoka
São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ)
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Leonardo Bessa
São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/04/2026
06:00
Gabriel Brazão acumula 105 jogos com a camisa do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
imagem cameraGabriel Brazão acumula 105 jogos com a camisa do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
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O goleiro do Santos Gabriel Brazão avaliou o desempenho da equipe na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, no último domingo (5), no Maracanã. O Peixe abriu o placar com Lautaro Díaz, mas não conseguiu evitar a derrota na terceira partida sob o comando do técnico Cuca.

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— Acho que tudo isso mostra dentro de campo a diferença do trabalho do Cuca. É manter e corrigir os erros, minimizar as falhas para que a gente possa conquistar vitórias e somar na Copa Sul-Americana, que é tão disputada — disse.

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Brazão também valorizou a entrega do elenco santista, que não contou com Neymar. O camisa 10 cumpriu suspensão, assim como Rony. Igor Vinícius, Gabriel Menino e Vini Lira estão lesionados e também não viajaram para o Rio de Janeiro.

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— Tomamos o primeiro gol e eles ganharam moral e ímpeto no jogo. Depois acharam o pênalti e o terceiro gol. Temos que valorizar a entrega do grupo e continuar trabalhando forte. Mantivemos o equilíbrio até o primeiro gol e temos tudo para fazer uma grande temporada - avaliou.

— Estamos em uma crescente, mais sólidos e criando oportunidades no ataque. Precisamos acertar algumas coisas e manter o que fizemos nos 80 minutos de jogo para fazer grandes campeonatos - finalizou.

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Gabriel Brazão na chegada do Santos ao Maracanã. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Gabriel Brazão na chegada do Santos ao Maracanã. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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Números de Gabriel Brazão:

Gabriel Brazão pelo Santos
103 jogos (102 titular)
120 gols sofridos (1.2 por jogo)
32 jogos sem sofrer gols (31%)
3.3 defesas por jogo
1.9 defesas em chutes dentro da área por jogo
74% de bolas defendidas
38% de acerto no passe longo
4 pênaltis defendidos
Nota Sofascore 7.09

Gabriel Brazão vs Flamengo (05/04/2026)
90 minutos jogados
1 defesa
5 bolas recuperadas
23 ações com a bola
58% de acerto no passe
2/10 passes longos certos
Nota Sofascore 6.0

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