Gabriel Brazão comenta atuação contra Flamengo e pede equilíbrio ao Santos

O goleiro do Santos Gabriel Brazão avaliou o desempenho da equipe na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, no último domingo (5), no Maracanã. O Peixe abriu o placar com Lautaro Díaz, mas não conseguiu evitar a derrota na terceira partida sob o comando do técnico Cuca.

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— Acho que tudo isso mostra dentro de campo a diferença do trabalho do Cuca. É manter e corrigir os erros, minimizar as falhas para que a gente possa conquistar vitórias e somar na Copa Sul-Americana, que é tão disputada — disse.

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Brazão também valorizou a entrega do elenco santista, que não contou com Neymar. O camisa 10 cumpriu suspensão, assim como Rony. Igor Vinícius, Gabriel Menino e Vini Lira estão lesionados e também não viajaram para o Rio de Janeiro.

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— Tomamos o primeiro gol e eles ganharam moral e ímpeto no jogo. Depois acharam o pênalti e o terceiro gol. Temos que valorizar a entrega do grupo e continuar trabalhando forte. Mantivemos o equilíbrio até o primeiro gol e temos tudo para fazer uma grande temporada - avaliou.

— Estamos em uma crescente, mais sólidos e criando oportunidades no ataque. Precisamos acertar algumas coisas e manter o que fizemos nos 80 minutos de jogo para fazer grandes campeonatos - finalizou.

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Gabriel Brazão na chegada do Santos ao Maracanã. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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Números de Gabriel Brazão:

Gabriel Brazão pelo Santos

103 jogos (102 titular)

120 gols sofridos (1.2 por jogo)

32 jogos sem sofrer gols (31%)

3.3 defesas por jogo

1.9 defesas em chutes dentro da área por jogo

74% de bolas defendidas

38% de acerto no passe longo

4 pênaltis defendidos

Nota Sofascore 7.09

Gabriel Brazão vs Flamengo (05/04/2026)

90 minutos jogados

1 defesa

5 bolas recuperadas

23 ações com a bola

58% de acerto no passe

2/10 passes longos certos

Nota Sofascore 6.0

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