Santos tem semana decisiva para tentar sair do rebaixamento; confira programação

O Santos divulgou a programação da semana após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo. O clássico foi realizado no último domingo (20), no Estádio do Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Esta será a primeira semana cheia do técnico interino César Sampaio no comando do time. Na última segunda-feira (14), o Peixe demitiu Pedro Caixinha e foi ao mercado fazer sondagens por Dorival Jr, Luís Castro, Tite e Jorge Sampaoli. Porém, as conversar não avançaram.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos venceu apenas um clássico na temporada de 2025. (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Após o clássico, César Sampaio comentou sobre a importância do período de trabalho com os jogadores.

-Vínhamos de um modelo um pouco mais agressivo, em termos táticos. Acredito em um modelo um pouco mais posicional. Não que um esteja errado e o outro certo. Aprendi muito com o Caixinha e todos da comissão. Tive quatro ou três treinos para que os atletas entendessem o que está na minha cabeça. Agradeço ao elenco pela entrega, eles estão procurando executar. Com a semana cheia e eu continuando, vamos ter mais tempo para cobrar e mais clareza para explicar a cada um o conteúdo do setor e o que precisamos para neutralizar aas força se trabalhar em cima da fraqueza dos rivais -completou.

continua após a publicidade

➡️ Santos dorme na zona de rebaixamento do Brasileirão

Programação de treinos:

Segunda-feira (21) – folga;

Terça-feira (22) - Apresentação às 15h30 e treino às 17 horas (sem atendimento à imprensa) no CT Rei Pelé;

Quarta-feira (23) – Apresentação às 8h30 e treino às 10 horas (sem atendimento à imprensa) no CT Rei Pelé;

Quinta-feira (24) – Apresentação às 8h30 e treino às 10 horas (sem atendimento à imprensa) no CT Rei Pelé;

Sexta-feira (25) – Apresentação às 8h30 e treino às 10 horas (sem atendimento à imprensa) no CT Rei Pelé;

Sábado (26) – Apresentação às 15h30 e treino às 17 horas (sem atendimento à imprensa) no CT Rei Pelé.

Concentração;

Domingo (27) - 6ª rodada do Brasileirão - Santos FC x Red Bull Bragantino, 2Oh30, na Vila Belmiro.

O que vem pela frente:

César Sampaio comandou o time do Santos como técnico interino na vitória por 2 a 0 diante do Atlético-MG, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

Por causa do bom desempenho do time, ganhou força para ser efetivado. No entanto, após a derrota para o Tricolor, o cenário pode mudar novamente.

continua após a publicidade

O Peixe recebe o Red Bull Bragantino neste domingo (27), às 20h30, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.