Santos tem novidade para pegar Chapecoense; veja provável escalação

Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 08:45 • Chapecó (SC)

O Santos finalizou a preparação para enfrentar a Chapecoense, nesta quarta-feira (16), às 20h, na Arena Condá, pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão. A novidade na lista de relacionados é Yusupha Nije. O gambiano ainda não fez a estreia pelo Peixe e busca espaço na equipe treinada por Fábio Carille.

O atacante, contratado no início de setembro, vinha enfrentando dificuldades no futebol brasileiro desde que chegou ao clube praiano. Entretanto, apesar de ter sido relacionado o jogador deve iniciar a partida no banco de reservas e permanecer à disposição do treinador.

Em contrapartida, o Santos deve ter três desfalques para o duelo: Gil e Escobar cumprem suspensão automática na rodada por terceiro cartão amarelo, enquanto Pituca foi expulso na vitória sobre o Mirassol (3 a 2) e não está disponível.

Animado pela vitória sobre o Mirassol, Santos pega a Chape em Santa Catarina (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

O treinador deve promover as entradas de Souza na lateral esquerda e Jair na zaga. Para reforçar o time, o Santos conta com os retornos do meia João Shmidt e do lateral-esquerdo Rodrigo Ferreira, que cumpriram suspensão.

Com isso, a provável escalação do Santos para o duelo contra a Chapecoense tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Luan Peres e Hayner (Rodrigo Ferreira); João Schmidt, Sandry e Giuliano; Willian, Guilherme e Wendel Silva.