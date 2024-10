Santos tem mudança na zaga para jogo com o Ituano; veja escalação

Fábio Carille durante jogo entre Chapecoense x Santos, pela Série B (Foto: Liamara Polli/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 12:56 • Santos (SP)

Técnico do Santos, Fábio Carille não terá os zagueiros Luan Peres e Jair para a partida contra o Ituano, nesta segunda-feira (28), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com problemas musculares, ambos seguem em tratamento e serão reavaliados pelo departamento médico do clube nos próximos dias.

+ Santos vai a Itu buscando quebrar retrospecto de 10 anos sem vencer no Novelli Júnior

+ Reservas do Santos ganham protagonismo na reta final da Série B

Cria das categorias de base, Jair trata uma inflamação no músculo do quadril direito. Enquanto Peres se recupera de um estiramento muscular na região intercostal esquerda. Com isso, a zaga do Peixe será formada por Gil e João Basso.

Destaque na última Dafa Fifa com a seleção da Bolívia, Miguelito realiza trabalho de recuperação física na academia e também será ausência.

Fábio Carille, por outro lado, conta com o retorno de Giuliano, que voltou às atividades após se recuperar de um edema na região inferior da perna direita. A tendência, no entanto, é que o meia inicie o duelo no banco de reservas.

Com isso, a provável escalação do Santos para encarar o Ituano tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, João Basso e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Willian Bigode, Guilherme e Wendel Silva.

A escalação do Santos contará com a presença de João Basso entre os titulares (Foto: Raul Baretta / santos FC)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Apesar de liderar a Série B do Brasileirão, o Santos possui os mesmos 59 pontos do Sport, que enfrenta o América-MG fora de casa, e do Novorizontino, que já venceu na rodada. Com a missão de se manter na ponta da tabela de classificação, a equipe comandada por Fábio Carille visita o Ituano, às 19h (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior.