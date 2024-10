Ituano e Santos se enfrentam nesta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro Série B (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 05:43 • Itu (SP)

Na luta de se manter na liderança, o Santos visita o Ituano nesta segunda-feira (28), às 19h (de Brasília), no Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O duelo será transmitido ao vivo pelo Premiere.

O confronto é decisivo para as duas equipes, por motivos diferentes. Com 34 pontos em 33 partidas disputadas, o Ituano precisa da vitória para se salvar do rebaixamento. Já o Santos, que é o atual líder do campeonato, conta com os três pontos para se conquistar o título inédito e voltar a elite do futebol brasileiro.

➡️Clique para assistir no Premiere

➡️Mirassol vence e se junta aos líderes da Série B; confira jogos do sábado

✅ FICHA TÉCNICA

ITUANO X SANTOS

34ª RODADA - SÉRIE B - CAMPEONATO BRASILEIRO



📆 Data e horário: segunda-feira, 28 de outubro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Novelli Júnior, em Itu (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia (BAS)

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (MASTER) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (CD)

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (FIFA)

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO

ITUANO (Técnico: Chico Elias )

Jefferson Paulino; Marcinho, Claudinho, Gui Mariano e Gui Lazaroni; Xavier, José Aldo e Yann Rolim; Bruno Xavier, Vinícius Paiva e Thonny Anderson.



SANTOS (Técnico: Fábio Carille )

Diógenes (Renan); Hayner (JP Chermont), Jair (Luan Peres), Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Willian, Guilherme e Wendel Silva.

Santos venceu por 2 a 0 o Itauno na última vez que se enfretaram pela Série B do Brasileirão (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte